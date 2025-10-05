Habitantes liberaron a trabajadores de CFE

Habitantes de El Cuyo, puerto yucateco del oriente del estado, retuvieron desde anoche y hasta el amanecer de este sábado a dos empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) luego de una nueva serie de apagones que afectaron a la comunidad.

Y de esta forma, bajo presión y la mirada de los molestos pobladores, empleados de la CFE trabajaron toda la noche hasta que lograron que regresara la luz.

Los habitantes de El Cuyo afirmaron que las fallas en el suministro dañaron electrodomésticos, provocaron pérdida de alimentos y afectaron sus actividades diarias.

Desde hace varios años, la comunidad enfrenta interrupciones frecuentes en el servicio eléctrico. Sin embargo, en las últimas semanas las fallas se han vuelto más prolongadas y constantes, lo que incrementó el malestar entre los vecinos.

Después de varias pláticas de negociación, las partes alcanzaron un acuerdo y los trabajadores quedaron libres para continuar las reparaciones.