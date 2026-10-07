Habla Robledo sobre el caso de muertes de bebés

Zoé Robledo, director general del IMSS, informó que ya iniciaron los trabajos de la auditoría clínica colegiada independiente o “autopsia” de expedientes, tras las muertes de al menos 13 bebés en el Instituto de Jalisco y Durango por la supuesta bacteria Klebsiella oxytoca.

Robledo aseguró que sigue el diálogo y atención a las familias para explicar lo que pasó, aunque no dio el número de cuántos neonatos han fallecido.

La revisión lo que busca, explicó Zoé Robledo, es fallas en procesos: “No es una revisión que busque culpables, porque también se ha politizado en la lógica decir ‘se está criminalizando al personal’. No, se busca identificar fallas en los procesos. Entonces, creo que eso también es importante porque esta vigilancia se debe de hacer todo el tiempo”, declaró.

Alcances de la auditoría

Abundó que los alcances de la auditoría busca responder algunas preguntas: Si hubo una infección asociada a la atención; si contribuyó al fallecimiento de los recién nacidos en la unidad de cuidados intensivos; si hubo fallas que se pudieron evitar; y el origen de estas fallas.

El director del IMSS indicó que los microorganismos identificados serán analizados por el por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE) para saber de dónde vinieron los brotes y determinar la relación con casos identificados.

Acuerdan vigilancia

Añadió que se acordó con la Secretaría de Salud que las unidades de cuidados intensivos neonatales deben de tener una “vigilancia específica, así como cualquier espacio hospitalario”.

“¿Cuántos casos se han detectado de bebés infectados con esta bacteria? Y además, confirmar, se habla de 15 fallecidos ¿es cierta esta cifra?”, se le preguntó.

Sin dar una cifra, el director del IMSS aclaró que las infecciones nosocomiales existen en todas los ambientes hospitalarios y la vigilancia epidemiológica es la que permite identificarlos.

“Por eso, la auditoría que se está haciendo se va a hacer de todos los casos que hayan ocurrido, pero, y lo más importante importante en esta auditoría, es identificar en cuáles, la presencia de la bacteria tiene que ver con la causalidad del fallecimiento”, aseguró.