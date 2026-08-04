Hablan sobre el scroll infinito y su efecto en menores

Al afirmar que “los algoritmos no son neutrales”, Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP), afirmó que el uso constante de celulares y actos como el scrolling infinito, la notificaciones, la reproducción automática, van haciendo que las personas estén pegadas a la pantalla y su uso constante puede generar un comportamiento compulsivo, principalmente en los niños y adolescentes.

En medio del debate nacional sobre el uso de celulares y otros dispositivos durante la jornada escolar, el titular de la SEP indicó que si bien las plataformas permiten comunicarse, aprender, comparar información y mantenerse conectados, también incorporan mecanismos para atraer nuestra concentración, mantenernos conectados y permanecer en ellos.

Algoritmos no son neutrales

En conferencia presidencial en Palacio Nacional, Mario Delgado señaló que los algoritmos no son neutrales, pues incorporan decisiones, prioridades e intereses humanos expresados en lenguaje matemático.

Señaló que los dispositivos digitales “no son herramientas pasivas”, sino que toman decisiones, interactúan, estimulan y moldean nuestras conductas.

Aseguró que el impacto no termina en el mundo digital, pues al decidir qué contenidos se muestran y cuáles se amplifican, las plataformas influyen en cómo entendemos la realidad, nos relacionamos y participamos en la vida democrática.

Grave problema de salud pública

El secretario de Educación Pública afirmó que el uso constante de celulares es un grave problema de salud pública, por lo que se necesitan acciones colectivas que antepongan el bienestar de las infancias y juventudes antes que los intereses comerciales.

En Palacio Nacional, señaló que se está frente a una relación muy desigual, porque las familias tienen que enfrentar a las grandes empresas, quienes tienen todos los datos, los especialistas y el diseño de los algoritmos.

“Por lo tanto, estamos frente a un problema de salud pública, no es una cuestión nada más de autorregulación de las personas o de las familias. Se requieren acciones colectivas que antepongan el bienestar de las infancias y las juventudes antes que los intereses comerciales”, dijo.