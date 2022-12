Habrá 500 cuarteles de la GN en el país

El presidente López Obrador sostuvo que el trabajo para la seguridad y la paz requiere perseverancia. Cortesía

El presidente Andrés Manuel López Obrador apresuró la importancia de consolidar la Guardia Nacional como una institución guiada por los principios de profesionalismo, honestidad, lealtad y disciplina que conducen el actuar del personal de las secretarías de la Defensa Nacional, y que suman a la pacificación del país.

“Es muy importante que tengamos presencia en todo el territorio, que tengamos como propósito 500 cuarteles de la Guardia Nacional en todo el país con 145 mil elementos preparados, profesionales”, agregó.

En su gira de trabajo por el estado de Veracruz, el Ejecutivo federal informó que esta corporación contó en 2022 con un presupuesto cercano a los 100 mil millones de pesos, recursos con los que financió su participación en la Estrategia Nacional de Seguridad, la cual se rige bajo la política de cero corrupción y cero impunidad.

“Si no se venden las plazas, si no se tienen funcionarios al servicio de la delincuencia y si no hay impunidad, se avanza, eso está demostrado”, remarcó.

Sostuvo que el trabajo para la seguridad y la paz requiere perseverancia; también, las autoridades del más alto rango deben asumirlo de manera directa, personal y no delegarlo.

“Se tiene que atender todo el tiempo, todos los días, no es un asunto más”, insistió.

Por ello, reconoció los resultados del Gabinete de Seguridad, así como de las y los gobernadores, quienes asisten a las mesas de construcción de paz.

Finalizó reconociendo que el acuerdo que se ha respetado y consiste básicamente en trabajar juntos para garantizar la paz y la tranquilidad en el país está dando frutos.