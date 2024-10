Habrá en Pemex política de austeridad republicana

Después de firmar los decretos que hacen que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) vuelvan a ser empresas públicas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una “política de austeridad republicana muy importante” para la empresa petrolera.

“Parte de lo que nos permite ahora la reforma constitucional es hacer Pemex más eficiente internamente, son tres subsidiarias y 40 filiales las que tiene, es muy complejo administrar una sola empresa son tres subsidiarias y 40 filiales”, comentó Sheinbaum Pardo su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

“Vamos a aprovechar para disminuir costos, aprovecho para decirle a sus trabajadores que no tiene que ver con sus derechos laborales para que no se me vaya a malinterpretar (...) Pero sí vamos a implementar una política de austeridad republicana muy importante al interior de Pemex, y además que la haga más eficiente”, señaló la presidenta.

Cuestionada sobre los resultados financieros de la empresa, que duplicó sus pérdidas al tercer trimestre, la mandataria federal indicó que para noviembre se presentará la situación actual y el plan.