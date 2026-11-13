Habrían 27 mil empleos perdidos tras quiebra de Ueno Bank

La quiebra de Ueno Bank en Paraguay tendrá un impacto sobre al menos 27 mil puestos de trabajo, según estimaciones de especialistas, mientras la Justicia avanza con las investigaciones e indaga también una transferencia de 3.5 millones de dólares a la cuenta personal del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez.

El especialista en empleo Enrique López, citado por el portal Última Hora, afirmó que el escándalo por el cierre de Ueno Bank desencadenó una crisis en el mercado laboral y afectó a “unos siete mil puestos de trabajo directos y 20 mil indirectos”.

López destacó además la “urgente necesidad de evaluar las consecuencias sociales de la crisis y sus repercusiones sobre el consumo”.

En paralelo, la investigación judicial identificó, entre otras pruebas, una transferencia directa de 3.5 millones de dólares desde una cuenta corporativa del banco hacia la cuenta personal de Domínguez.

La Justicia también investiga los 14 millones de dólares pertenecientes a la Conmebol que estaban depositados en Ueno Bank y quedaron inmovilizados tras la quiebra decretada por el Banco Central el pasado 3 de noviembre.