Hace alcalde contratación “express” de policías

Luego de la renuncia masiva de nueve agentes de la Policía Municipal de Telchac Puerto, el alcalde Alfonso Núñez Erguera anunció una contratación “express” de elementos para reemplazar a los desertores.

Hecho

La renuncia masiva de policías municipales ocurrió en la recta final de la temporada vacacional porque el munícipe ordenó la liberación de un joven arrestado por manejar su motocicleta en forma temeraria, sin respetar un paso peatonal.

Separación

Aunque los policías señalaron al alcalde que el detenido los había insultado y amenazado, Núñez Muñoz hizo caso omiso y liberó al infractor.

La decisión no fue bien recibida por los 9 elementos que decidieron separarse de la corporación policíaca al considerar que se pasó por alto su investidura.

En la entidad yucateca, aún considerada la más segura del país, cada vez son más frecuentes los problemas internos en las policías locales.