Hacen auditoría por autos ligados a Scherer Ibarra

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) reportó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que se realiza una auditoría de un proceso de adquisición de vehículos, luego de que se señaló que supuestamente Julio Scherer Ibarra estaba relacionado.

En su conferencia mañanera de este miércoles 8 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo leyó una comunicación del secretario de Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, quien señaló que el procedimiento de adquisición se realizó por licitación pública internacional, bajo la cobertura de tratados en la que participaron 28 empresas, tanto nacionales como extranjeras sin que se presentara ninguna queja.

“A mayor abundamiento, la empresa hizo entrega extemporánea de 10 vehículos, por lo que de conformidad con la ley se le aplicó una penalización de cerca de un millón de pesos, circunstancia que demuestra que se aplicó la normatividad establecida en la materia sin ningún favoritismo.

“No obstante lo anterior, y con objeto de transparentar la forma en que se asignó este contrato, ya ordené- es una nota que me envía el general secretario- ya ordené a la Inspección y Contraloría General del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional que realice una auditoría en este procedimiento de adquisición para verificar que se haya materializado en estricto cumplimiento de la ley de adquisiciones.

“Y en caso de encontrar alguna irregularidad, se dé vista al órgano interno de control para deslindar responsabilidades”, comunicó el titular de Defensa.