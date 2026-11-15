Hacen llamado colectivo para frenar a empresa

Un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó el colectivo Conibio Global para que frene a la empresa SpaceX, esto luego de que el cohete que lanzaron el viernes retornó y explotó en el Golfo de México.

Jesús Elías Ibarra Rodríguez, presidente de Conibio, aseguró que este suceso cobrará la vida de especies marinas y, además, dejará basura espacial en Playa Bagdad en Matamoros.

Esta es la octava manifestación que realizan en alta mar a fin de que SpaceX detenga estos lanzamientos que están dañando seriamente el medio ambiente mexicano.

“Es el lanzamiento 15 de SpaceX con la finalidad de recuperar los propulsores, sin embargo, a escasos metros de nosotros, cayó el cohete, explotó, y se hundió en aguas mexicanas. Esto ya no puede pasar, por lo que hacemos el llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que se actúe antes de que sea demasiado tarde para el medio ambiente y las especies marinas mexicanas”.

Ibarra Rodríguez dijo que actualmente cuatro propulsores se encuentran sumergidos en Playa Bagdad y que las explosiones sónicas dañan viviendas en la ciudad.