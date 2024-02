Hacen pública sesión sobre Ley de la industria Eléctrica

Las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel habían pedido la versión de la sesión privada del 31 de enero. El Universal

Tal como lo solicitaron las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó la versión de la sesión privada del 31 de enero, en la que los ministros debatieron sobre uno de los amparos contra la Ley de la Industria Eléctrica, que en sesión pública fue declarada inconstitucional.

Ambas ministras pidieron el miércoles que se hiciera pública la sesión para que quedara de manifiesto que el ministro Javier Laynez Potisek se declaró impedido para votar el tema, y que la ministra Lenia Batres Guadarrama solicitó que el asunto quedara en lista, lo que fue negado por el presidente de la Primera Sala, el ministro Alberto Pérez Dayán, pese a que es común que se avalen estas peticiones entre los ministros del Alto Tribunal.

En la sesión, los ministros Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar, expresaron sus argumentos en contra de la estrategia dilatoria del gobierno para bloquear el otorgamiento del primer amparo a favor de las empresas privadas.

“Yo no voto este asunto. A ver, Yasmín, yo lo que no quiero es que se sigan haciendo ese tipo de maniobras en contra, con tal de tener, en contra del artículo 17 Constitucional; entonces, yo, declárenme y ya, yo estoy, me excuso”, expresó el ministro Javier Laynez Potisek.

En tanto, la ministra Lenia Batres pidió dejar en lista el asunto, porque ella no se había pronunciado sobre la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.