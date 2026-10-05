Hackean cuenta de Instagram de la ASEA

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente (ASEA) informó que su cuenta oficial de Instagram, @agencia_asea, fue hackeada durante la madrugada de ayer domingo 4 de octubre.

A través de su cuenta de X, la dependencia señaló que ya realiza las gestiones necesarias para solucionar el incidente, ocurrido a las 01:52 horas.

Por ello, pidió a sus seguidores, incluidas las personas reguladas, hacer caso omiso de cualquier comunicación o contenido difundido a través de esa red social hasta nuevo aviso.

La ASEA indicó que informará cuando se reanude la difusión oficial en Instagram y recordó que “nunca solicitará información a través de las redes sociales”.

Para cualquier consulta, las personas reguladas pueden comunicarse al correo [email protected].