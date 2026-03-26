Hagamos grandes a las Américas: Ronald Johnson

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, declaró que ambas naciones tienen que unirse para construir un mejor futuro y tener la relación que el mundo desearía tener.

Al encabezar el anuncio de los estudiantes ganadores de la Academia Espacial, el embajador destacó la cooperación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario Donald Trump en seguridad y contra las redes criminales.

“Estados Unidos y México, también tengo que decirlo, sobre la relación, no solo somos vecinos cercanos y los socios comerciales más grandes del mundo, aunque lo somos. Pero tenemos que unirnos de una manera más sólida para construir un futuro mejor para nuestros dos países.

Cuando nuestros países trabajan juntos, resolvemos estos problemas. No vamos a estar de acuerdo en todo (...) Me parece muy emocionante que nuestra colaboración y nuestras conversaciones ahora giren en torno al espacio”, agregó.

“Somos América del Norte, somos todos americanos. Se dice ‘hagamos grande a América otra vez’. Yo digo: hagamos grandes a las Américas. Hagamos de nuestra relación un ejemplo que el resto del mundo quisiera tener”, declaró.

En su residencia, el diplomático reconoció el talento de los estudiantes porque representan disciplina, determinación y trabajo duro.

Alina Jonson, esposa del embajador, felicitó a los jóvenes y les alentó a pensar porque “no tienen límites”.

Al evento asistieron la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, y el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri.

Jiménez agradeció a la embajada estadounidense por el impulso a las nuevas generaciones y celebró que “México está en el mundo y trabajando por la tecnología. El talento de México está demostrado”, expresó.