Haití declara estado de emergencia tras Melissa

El gobierno haitiano declaró el estado de emergencia durante tres meses en seis departamentos del país tras la devastación causada por el huracán Melissa, que dejó al menos 31 muertos y 21 desaparecidos.

La oficina del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, anunció la noticia en un comunicado en el que también se declararon tres días de luto nacional.

La respuesta de emergencia se activó en las regiones Sur, Sudeste, Grand-Anse, Nippes, Oeste y Noroeste, para hacer frente a las desastrosas consecuencias de las lluvias.

El objetivo es “asistir a la población y facilitar el restablecimiento de la normalidad en las zonas afectadas”, según el comunicado.