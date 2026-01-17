Hallan 17 laboratorios clandestinos en Sinaloa

En diversas acciones efectuadas por elementos del Ejército, la Guardia Nacional (GN) y fuerzas estatales en los municipios de Badiraguato, Culiacán y Cosalá, se aseguró un volumen de 20 mil 351 litros de diversas sustancias químicas, 11 armas de fuego, siete mil 854 cartuchos útiles y 120 cargadores, explosivos improvisados, entre otros objetos.

La Comandancia de la Tercera Región Militar dio a conocer que, como parte de la estrategia nacional de seguridad, se localizaron 17 áreas de concentración de diversos materiales para elaborar drogas sintéticas.

En forma conjunta se aseguraron 10 mil 480 litros y 25 kilos de diversas sustancias químicas, ocho rifles automáticos, tres pistolas, 120 cargadores, siete mil 854 cartuchos, un aditamento lanzagranadas, treinta y tres artefactos explosivos artesanales, un vehículo y equipo táctico.