Hallan arsenal en residencia de Portalegre

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con respaldo de fuerzas federales, dio cumplimiento a una orden de investigación técnica en una residencia ubicada en el fraccionamiento Portalegre VI, en Culiacán, donde se aseguraron 28 armas de fuego, cinco granadas calibre 40mm y 148 cargadores, entre otros.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que en el interior del inmueble se encontraron 25 pistolas calibre nueve milímetros, dos fusiles AK-47, un fusil calibre 7.62X 51 mm, cinco granadas, 148 cargadores, cuatro vehículos, tres chalecos tácticos, por lo que todos lo encontrado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF).

Logra huir

Durante un operativo efectuado, en respuesta a una denuncia anónima sobre personas armadas en el fraccionamiento, se desplazó a elementos de la Policía Estatal Preventiva, los cuales al llegar al lugar observaron a una persona armada con un rifle.

Este al notar su presencia, se introdujo a una residencia, por lo que se le dio seguimiento, pero logró huir por la parte trasera, pero en el inmueble se observaron 25 pistolas, tres fusiles automáticos, 148 cargadores, cuatro vehículos con aditamentos lanza púas de acero.

Dos de las unidades cuentan con blindaje artesanal y se localizaron cuatro chalecos tácticos, por lo que la finca se puso en resguardo, en espera que la Fiscalía General de la República (FGR) obtenga de un juez una orden técnica para que ingresen los investigadores.