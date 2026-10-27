Hallan asesinado a exempleado del PJ

A espaldas de Ciudad Universitaria, en Culiacán, fue abandonado el cuerpo, esposado con las manos a la espalda, el rostro cubierto e con impactos de bala, de Jesús Roberto “N”, de 38 años de edad, exempleado del Tribunal de Justicia del Estado, el cual horas antes fue levantado por un grupo armado.

Poco antes de su hallazgo se conoció que grupo armado, con los rostros cubiertos con capuchas, privaron de la libertad a Jesús Roberto “N”, exempleado del Supremo Tribunal de Justicia, en la colonia Morelos, en Culiacán, los cuales lo subieron a la fuerza a una unidad motriz.

Los datos que se conocieron fueron que esta persona se encontraba conviviendo con amigos cuando se presentaron personas armadas y encapuchadas.

El grupo armado viajaba en un Nissan color rojo, con fusiles automáticos y los rostros cubiertos con pasamontañas; al descender lo encañonaron y lo obligaron a subir a un vehículo para después retirarse rápidamente del lugar.