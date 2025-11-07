Hallan con vida a alcalde de Zinapécuaro

La Fiscalía General de Michoacán informó a través de su cuenta de X que fue localizado con vida el expresidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, quien fue reportado como desaparecido el pasado 2 de noviembre.

Hasta la tarde de ayer jueves, la fiscalía no ha dado más información.

Según la ficha de desaparición, Correa Gómez, de 41 años de edad, fue visto por última vez el pasado 2 de noviembre en la localidad de Tierra Colorada, municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán.

Un informe de las áreas de inteligencia revela que a las 03:30 horas de ese día fue visto dentro de un bar con razón social “La Ingrata” en estado inconveniente, donde se registró una fuerte riña en la que habría estado involucrado.

Los reportes indican que el exedil estaba en compañía de una persona identificada como Rodrigo Camacho, “El Catrín”, dueño de casas de empeño en el municipio de Ciudad Hidalgo.

Durante la búsqueda e investigación, las autoridades obtuvieron la última ubicación de su camioneta marca Grand Cherokee, Modelo 2021, color blanco.