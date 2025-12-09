Hallan con vida a cinco buzos extranjeros

Cinco buzos extranjeros que hacían actividades en las inmediaciones de la Isla Espíritu Santo, en Baja California Sur, fueron rescatados con vida por la Secretaría de Marina Armada de México.

Según confirmó el lunes la dependencia, luego de recibir una llamada de emergencia que notificó la desaparición de estas personas durante actividades de buceo al norte de la isla, se inició un operativo de búsqueda y rescate.

La Base Aeronaval de La Paz desplegó durante el pasado fin de semana una aeronave, mientras que la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima envió una embarcación tipo Defender hacia el área.

Con el patrón de búsqueda establecido, ambas unidades lograron localizar a los cinco buzos y realizar su rescate. Posteriormente fueron trasladados a instalaciones de la Cuarta Zona Naval, donde personal de Sanidad Naval efectuó una valoración médica.