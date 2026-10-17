Hallan con vida a seis desaparecidos de El Balcón

Autoridades estatales y federales de seguridad encontraron con vida a seis de los ocho habitantes de la comunidad El Balcón, localizada en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, desaparecidos desde el pasado 24 de septiembre.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detallaron que dicha localización derivó de labores de inteligencia militar.

“Mediante trabajos de inteligencia militar, personal del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, lograron localizar con vida a 6 personas que se encontraban reportadas como desaparecidas”.

Recordaron que el 1 de octubre, agentes del Ejército mexicano encontraron a un menor de edad y agregaron que continúa la búsqueda de la octava persona desaparecida.

Dio a conocer que las seis personas encontradas cuentan con un buen estado de salud, recibieron atención médica y alimentación por parte del personal del Ejército mexicano, y fueron llevadas a la Fiscalía General del Estado con el propósito de aclarar los hechos.

El 30 de septiembre, habitantes de la comunidad El Balcón, localizada en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, exigieron al gobierno estatal y federal la aparición con vida de ocho hombres, presuntamente privados de la libertad por la Familia Michoacana.

El pasado 1 de octubre, Atanacio Vidal fue liberado. De acuerdo con su testimonio, fueron usados para enviar un mensaje a dicha comunidad, consistente en entregar sus tierras a cambio de su liberación.