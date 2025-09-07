Hallan cuerpo desmembrado en Comalcalco, Tabasco

Durante las primeras horas de ayer sábado las autoridades municipales reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida desmembrado envuelto en bolsas negras en la zona conocida como El Mamey, en los límites entre la Villa Libertad, primera sección de Cunduacán, y La Arena, primera sección de Comalcalco.

De acuerdo con las autoridades, cerca de las 07:48 horas, vecinos de la zona, reportaron a la policía municipal, las bolsas con restos humanos abandonados en la localidad.

Tras acudir a la zona y confirmar los hechos, se acordonó la zona y se inició una fuerte movilización de las corporaciones de seguridad. Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron también al sitio, para realizar las indagatorias e iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades confirmaron que se trataba de un hombre sin vida, parcialmente envuelto en una bolsa plástica.