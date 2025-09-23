Hallan cuerpos de B-king y DJ Regio clown

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (CDMX) confirmó que dos cuerpos sin vida hallados en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, el pasado 17 de septiembre, coinciden con los perfiles de Bayron Sánchez, conocido como DJ B-King y Jorge Herrera, también llamado DJ Regio clown, ambos colombianos, y reportados como desaparecidos el día 16.

Ante estos hechos, la Fiscalía conduce una investigación por homicidio.

La FGJ informó que realizó diversos actos de investigación, como la recopilación de testimonios y la obtención de videograbaciones, a partir de los cuales se estableció como hipótesis que su último paradero habría sido en el Estado de México, por lo que se inició colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Fuentes de la fiscalía mexiquense confirmaron el hallazgo de dos cadáveres, pero que el detalle de las indagatorias la realiza la FGJ de la CDMX.

Los músicos colombianos desaparecieron el pasado 16 de septiembre cuando, según sus familiares, se dirigían a una sucursal del gimnasio Smart Fit de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Fuentes cercanas a la investigación revelan que los tatuajes y las ropas con las que fueron vistos por última vez coinciden con los cuerpos encontrados en un terreno baldío.

B-King, familiar de integrante del Clan del Golfo

Según la policía de Colombia, B-King era pariente de Camilo Torres Martínez, alias “Fritanga”, excapo del Clan del Golfo, quien terminó de pagar condena en Estados Unidos en 2019.

En entrevista con el programa Lo sé Todo, B-King admitió ser sobrino de alias “Fritanga”: “Es mi tío, es un amigo que quiero muchísimo y siempre ha estado para mí. Me ha ayudado en muchas cosas desde que nací”.

Autoridades en México le dijeron a El Tiempo que se estaba analizando la información contenida en el mensaje hallado cerca del cuerpo -que permanece bajo custodia- y que estaban en constante intercambio de mensajes con la policía colombiana para tratar de esclarecer los hechos. El mensaje aparece firmado por la Familia Michoacana.