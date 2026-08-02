Hallan cuerpos de nueve alpinistas tras avalancha

Paquistán encontró los cuerpos de nueve miembros de la expedición que fue alcanzada por una avalancha el pasado jueves en la montaña Broad Peak (8 mil 047 metros), mientras que el último montañista del grupo sigue desaparecido.

El Club Alpino de Pakistán (ACP) informó en la noche del sábado que cuatro cuerpos han sido recuperados, mientras que otros cinco ya fueron identificados en un área “extremadamente difícil y peligrosa” para los rescatistas.

“Si resulta más fácil recuperarlos, se hará. De lo contrario, las autoridades decidirán qué medidas tomar”, dijo el presidente del ACP, el general de división Irfan Arshad.

La expedición estaba liderada por el montañista nepalí Nirmal Purja, reconocido por haber escalado los 14 picos más altos del mundo en poco más de seis meses en 2019.

Su empresa, Elite Exped, aseguró el sábado que Purja está entre los fallecidos. Las autoridades paquistaníes no lo han confirmado, aunque advierten que la probabilidad de supervivencia es baja.