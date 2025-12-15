Hallan culpable a exalcaldesa por homicidio calificado

Un juez determinó la responsabilidad penal de María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, en el delito de homicidio calificado en agravio de las víctimas de iniciales G.J.R. y M.A.L.C., registrado el 25 de enero de 2023, quienes fueron asesinadas por sus órdenes.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la investigación realizada logró precisar que las víctimas en el ejercicio de su función pública, por instrucciones de su superior jerárquica, la entonces presidenta municipal, fueron enviados a una zona de alto riesgo dominada por grupos delincuenciales con presencia en la región, de la cual nunca regresaron con vida.

A través de actos de investigación, el agente del Ministerio Público estableció que Martínez Robles ordenó de manera directa a integrantes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán que privaran de la vida al síndico municipal con el fin de poder seguir controlando las decisiones al interior de la administración municipal.