Hallan documentos de la nómina de El Mencho

La “narconómina” a la que tuvo acceso El Universal da cuenta de los sueldos que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, pagaba a sus halcones, sicarios, lugartenientes y, presuntamente, los sobornos que entregaba a autoridades.

El control de sus gastos está detallado en diversas hojas hechas a mano o a computadora en las que se documentó los cientos de miles de pesos que pagó bajo diversas claves.

De acuerdo a una “Lista de muchachos”, se desglosa en puesto, nombre y sueldo.

Los “comandantes” ganaban entre 4 mil y 7 mil, mientras que un pistolero percibía 4 mil pesos. Entre sus nombres están: “Moreno”, “Cosa”, “Yegua”, “Toño”, “Timo”, “TragaBalas”, “Placas”, “Japo”, “Sombra”, “Birlos”, “Kike”, “Zurdo”, “Muecas”, “Huracan”, “Latilla”, “Pollo”, “Maluma”, “Matrix”, “Tello”, “Boronas”, “Pichichi”, “Chespi”, “Armando”, “Lucas”, “Padilla”, “Cuapeño”, “Temo”, “Cansado”, “Daniel”, “León”, “Mapache”, “Dólar”, “Güero”, “Chapo”, “Abraham”. A los halcones en otra hoja, se les pagaba entre 3 mil 500 y 4 mil pesos. Los apodos que aparecen son: “Picha”, “Chaparro”, “Richard”, “Arechiga Mojarro”, “Gonzalo”, “La Araña”, “Ardilla”, “Bocho”, “Said”, “Pirata”, “Chore”, “Gordo 2”, “Piruli”, “Pepe”, “Chabelo”, “Gabito”, “Sasa”, “Manuel”, “Negro”, “Tochis”, “Moy”, “Transformer”, “Orlando”, “Pichichi”, “Fabian”, “Tutun”, “Cheche”.

Conceptos

En otra hoja hecha a computadora, llamada “La Virgen (gastos variables) diciembre”, se desglosa el concepto de pago, la cantidad y la fecha que va del 1 al 29 de diciembre del 2025. Entre los conceptos a pagar están dos llamados “bono empaque (15 señoras)”, cada uno marca un costo de 15 mil pesos.

Además, “gastos del chikillo”, “gastos torpedo”, “gastos tayson”, “chikillo, chaleco”, “XL”, “gastos diablo”; cada uno oscila entre los 28 mil hasta los 277 mil pesos.

En otra hoja fechada el 7 de julio de 2025, además de mencionar cristal, soda, mota, rayas, comida. Y un apartado que registra el pago al “Gobierno”: “Lic. Wuera” con un pago de 40 mil pesos, luego “PGR” con un pago de 15 mil pesos, seguido de “Judas” por 30 mil pesos.

En la “narconómina” del sur del 3 al 9 de noviembre —se desconoce el año— se reportaron 21 pagos, desde 15 mil pesos hasta 283 mil pesos. El desglose menciona 21 zonas y de acuerdo con el número de “muchachos”, es el pago.

Algunos son: “Lic Chapa Corzo”, “Direc Chapa Corzo”, “Secretaria S. Cristobal”, “Municipio San Cristóbal”, “Estatal Pakales”, “Casa Sancris”, con nómina de entre 50 mil y 100 mil pesos. Algunas zonas como “Tigre” tienen 80 muchachos, “Casa P. Colorado” 15, “Tio Panthe” 34, “Primo Zaragoza” 30, así sucesivamente hasta las zonas en las que solo hay uno.

En las “nóminas de choque” de “El Mencho”, fechadas del 3 al 9 de noviembre, se detalla que hay un monto destinado para una “casa Chiapas”, en donde hay un dispendio de 15 mil pesos dirigido a personas con apodos “Oaxaco”, “Jr” y “Flaca”.

A la vez, hay un pago de 23 mil pesos en el concepto “Tuxtla” destinado para los “muchachos” de apodos “Lucifer”, “Niño”, “Wacho”, “Che” y “Dumbito”.

El documento de su “nómina de choque” también exhibe un gasto de 89 mil pesos hacia el concepto “Zaragoza Chapayan Alto ‘Manchado’”, en donde se realizan pagos de despensa y gas a 16 “muchachos”.

Los llamados “muchachos” del abatido líder del CJNG son “Manchado”, “Mojarra”, “Bruja”, “Boris”, “Guerra”, “Oro”, “Original”, “Fidencio”, “Loquito”, “Cabo”, “Martín”, “Jaiba”, “Chikil”, “Huesos”, “Negra” y “Jak”, a quienes se les pagaban montos desde 4 hasta 10 mil pesos por individuo.

El capo también pagaba una nómina a “Meco”, “Panini”, “Faja” y otros 20 “muchachos” de Zaragoza Chapayan “bajo”. Nemesio Oseguera Cervantes, además de pagar “narconóminas”, desembolsaba en sus “gastos de San Gabriel” cantidades de hasta 50 mil pesos en flores para San Juditas, santo al que le rezaba.

Elaboradas a mano

Entre otras facturas, elaboradas a mano, se detalla que destinó 20 mil 800 pesos en cuatro llantas para patrulla “choke”, 25 mil 500 pesos para “gastos de loco” y 5 mil 600 pesos para el pago de una antena en reparación, entre otros gastos como corredores y relevos que, en total, suman 238 mil 400 pesos.