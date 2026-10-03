Hallan dos cuerpos; podrían ser trabajadores de CFE

La localización de dos cuerpos en una zona boscosa del municipio de Huauchinango, Puebla, apunta a que de manera preliminar corresponderían a los dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desaparecidos el pasado 26 de junio en los límites entre ese estado e Hidalgo.

De acuerdo con reportes policiacos, el hallazgo ocurrió en la zona de Texcapa y Nuevo Necaxa, cerca de la autopista México-Tuxpan.

Se señaló que las víctimas corresponderían a Adolfo López, de 40 años, y Marco Antonio Sarmiento, de 60, empleados de la CFE cuyo paradero se desconocía desde finales de junio.

Según los reportes, uno de ellos tuvo un percance con la unidad en la que viajaba, por lo que a la altura de Acaxochitlán detuvo el vehículo para tratar de repararlo. Otro de sus compañeros lo alcanzó en el lugar y, posteriormente, se conoció que ambos habrían sido despojados de sus vehículos y desde entonces permanecían desaparecidos.