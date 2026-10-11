Hallan en casa asegurada artefactos explosivos

En una residencia ubicada en la calle Río Papaloapan de la colonia los Pintos, en Culiacán, que fue asegurada por elementos del ejército y la Guardia Nacional (GN) tras la búsqueda de un grupo armado que atacó a balazos un inmueble en una colonia continua, descubrieron artefactos explosivos artesanales junto a la cochera.

Los elementos federales que resguardan el inmueble en espera que se otorgue una orden de cateo, solicitaron la presencia de una de las células expertas en el manejo de explosivos, los cuales procedieron al retiro de estos, mediante un procedimiento con trajes especiales.

Se conoce que, por varios minutos, los expertos en el manejo de explosivos fueron colocando cada artefacto encontrado, sin que se conozca el número, en una caja blindada, en la que se los llevaron para ser inhabilitados en zonas deshabitadas.