Hallan en Guerrero narcolaboratorio

En dos acciones, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron e inhabilitaron en Guerrero inmuebles empleados para la elaboración de distintos tipos de drogas sintéticas.

De acuerdo con las investigaciones, existen indicios que vinculan estas actividades con Inés Omar Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel Aispuro.

Los navales hallaron una bodega en un poblado del municipio de Petatlán con aproximadamente 24 mil 920 litros y 12 mil 200 kilos de sustancias químicas, que fueron inhabilitados en el sitio, así como un campamento empleado para la producción de drogas sintéticas.

En la zona se detectó capacidad para la producción simultánea de metanfetaminas, sustancias de diseño conocidas como “Tusi” y opioides sintéticos.

Esto resulta relevante frente a otros laboratorios clandestinos especializados en una sola sustancia. La afectación económica es de alrededor de 30 millones de pesos.

Posteriormente, localizaron y desmantelaron un campamento clandestino donde se encontraron vehículos, armamento, municiones, ropa, calzado táctico y material diverso.

Los navales realizaron la puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público, quien integra las carpetas de investigación de los casos.