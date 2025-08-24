Hallan en playa cerca de mil pingüinos muertos

Más de 976 pingüinos de magallanes aparecieron muertos en playas de São Paulo y Santa Catarina a lo largo de esta semana. La causa de muerte de las aves, que fueron encontradas ya sin vida, aún no ha sido determinada.

En esta época del año la especie suele migrar, dejando Argentina en busca de aguas más cálidas.

En São Paulo, más de 750 animales fueron encontrados en playas de Cananéia, Iguape e Ilha Comprida (SP). Dificultades para alimentarse, enfermedades y contacto con actividades pesqueras son las posibles causas de muerte de los pingüinos, pero el avanzado estado de descomposición dificulta el trabajo de los especialistas en identificar lo que llevó a la mortandad.

“Entre las hipótesis para estos encallamientos basadas en las necropsias de animales frescos o en el cuadro clínico de los animales vivos, podemos citar los efectos de la migración por largas distancias, dificultad en encontrar alimento, parasitosis, cuadros infecciosos y la interacción con la pesca”, dijo a través de una nota el Instituto de Investigaciones de Cananéia (Ipec), entidad ambiental que monitorea la región.