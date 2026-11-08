Hallan extremidad humana en plaza de Torreón

La Fiscalía de Coahuila confirmó el hallazgo de una extremidad humana en la colonia Las Julietas en el municipio de Torreón, sin que hasta el momento se tenga información sobre la identidad.

Fueron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila quienes tomaron conocimiento del hallazgo de la extremidad con características humanas, en una plaza de la colonia Las Julietas.

La fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación para establecer el origen y la identidad de dicha extremidad, así como esclarecer si fue producto de un acto violento o no.

La extremidad, al parecer un antebrazo, fue encontrado la tarde del viernes dentro de una bolsa de plástico.

Se informó que personal de Servicios Periciales se encuentra realizando las diligencias correspondientes para determinar el origen de dicha extremidad.