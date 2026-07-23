Hallan muerto a presunto reclutador para Epstein

No parece tener fin la estela de horror y muerte vinculada al caso Epstein: Daniel Siad, presunto reclutador de modelos para el financista estadounidense acusado de pedofilia, fue encontrado muerto en su casa de las afueras de París.

El hombre, de 69 años, de origen argelino pero con ciudadanía sueca y francesa, era sospechoso de proporcionar jóvenes mujeres al financista estadounidense.

La muerte de Siad, mencionado más de mil veces en los archivos de Epstein, ocurrió el lunes por la noche en Colombes (Hauts-de-Seine, al oeste de París), aparentemente por un “paro cardíaco”. Su compañera de vivienda, una mujer de 28 años, lo encontró inconsciente en la cocina y alertó a los vecinos.