Hallan muertos a dos colaboradores de Morena

La mañana de ayer miércoles fueron hallados muertos Rosalio Balbuena y Alfredo Cano, el secretario particular y auxiliar, respectivamente, del presidente de Morena en Guerrero, Jacinto González Varona.

De acuerdo a reportes oficiales, este miércoles, alrededor de las 9 de la mañana, dentro de una camioneta -en el fondo de un barranco- sobre la carretera federal Chilpancingo-Chilapa, a la altura de la comunidad de El Peral, en Chilapa, fueron hallados los cadáveres de los dos colaboradores del dirigente estatal de Morena.

La muerte de los dos colaboradores fue confirmada por González Varona a través de un comunicado.

En el comunicado, sin que aún se haya informado de los primeros resultados de la investigación, González Varona puntualizó que se trató de un accidente automovilístico.

“Morena Guerrero y el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Jacinto González Varona, expresan su más profundo pesar por el sensible deceso de nuestros compañeros Rosalio “N” y Alfredo “N”, ocurrido tras un lamentable accidente automovilístico mientras cumplían con una comisión de trabajo en Chilapa”, afirma en el comunicado.

Sobre el accidente, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha informado ni siquiera si ya inició una carpeta de investigación, mucho menos, si ya tiene algunas líneas de investigación.