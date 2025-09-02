Hallan muertos a exsíndico y su hijo

A un mes de estar desaparecidos, fueron localizados sin vida el exsíndico Filomeno López y su hijo Cristian, originarios del municipio de Coicoyán de las Flores, en la región de la Mixteca de Oaxaca, siendo vistos por última vez en los límites con Guerrero.

Los cuerpos fueron localizados en las inmediaciones de la jurisdicción de San Pablo Atzompa, en el estado de Guerrero, a dos horas aproximadamente del municipio de Coicoyán. De acuerdo con las autoridades, la Fiscalía General de Justicia de Guerrero se encuentra realizando las investigaciones pertinentes.

De acuerdo con el reporte de desaparición de Filomeno López Ángel y su hijo Cristian López Rivera, habían sido víctimas de un ataque armado por la tarde del pasado miércoles 30 de julio en el paraje Gachupín o Llano de Chapulín, ubicado la comunidad de Atzompa, perteneciente al municipio de Metlatónoc, Guerrero.