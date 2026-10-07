Hallan presunto centro de exterminio del CJNG

Una llamada anónima condujo a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y a la Fiscalía de Nayarit hasta un predio utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como “centro de exterminio” en el municipio de Xalisco; la fiscal estatal, Ludmila Heredia Verdugo, comparó este sitio con el Rancho Izaguirre, localizado en Teuchitlán, Jalisco.

“Desde el día 3 de octubre estamos procesando un centro de exterminio por incineración; el día sábado ya se incorporaron las madres a estos trabajos, ya encontramos prendas y una hornilla artesanal, ahí se coloca un tambo, se llenaba de diésel, de gasolina y de jabón para que se adhiera a la piel y a las telas, se queman los cuerpos, los huesos se carbonizan y se arrojan a un riachuelo que ven ahí en el margen derecho”, señaló la fiscal.

Señaló que, en ese sitio, ubicado en la comunidad de La Curva, también se detectó una fosa en la que hay cuerpos de reciente inhumación por lo que se espera que puedan ser identificados a través de pruebas genéticas.