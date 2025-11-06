Hallan restos humanos con mensaje a funcionario

La Policía Morelos localizó restos humanos en los municipios de Temixco y Jojutla, acompañados de un mensaje de amenazas dirigido al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano.

El primer hallazgo ocurrió alrededor de las 06:00 horas en la colonia Acatlipa de Temixco, sobre la calle Lázaro Cárdenas, a la altura del parque. En el sitio, los policías confirmaron que se trataba de una persona decapitada, por lo que el área fue acordonada de inmediato.

Minutos más tarde, a las 06:27 horas, se reportó un segundo hecho en el municipio de Jojutla, sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, a la altura del asta bandera, en la colonia Cuauhtémoc. En el lugar fue hallada la cabeza con mensaje.