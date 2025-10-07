Hallan sin vida a cura desaparecido

El sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien fue reportado este lunes como desaparecido, fue encontrado sin vida y se abrió una carpeta de investigación por parte de la fiscalía por homicidio calificado, informó la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

El cuerpo fue encontrado en el municipio de Eduardo Neri.

“Tras tener conocimiento de los hechos, agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos de la Coordinación de los Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar el procesamiento del sitio, así como el levantamiento y análisis de indicios, con el objetivo de recabar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a él o los probables responsables”, agregó la fiscalía.

Este lunes, la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa informó de la desaparición del sacerdote, Bertoldo Pantaleón Estrada, párroco de la parroquia de San Cristóbal en Mézala, Guerrero.

“Ante los acontecimientos que recientemente he tenido noticia sobre la desaparición de las personas de nuestro hermano sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, párroco en funciones de la parroquia de San Cristóbal en Mézala, Guerrero, les pido la caridad de rezar por su pronta localización”, señala la diócesis en un comunicado.

Indica que ya se pidió a las autoridades civiles activar el protocolo de búsqueda y localización del padre Bertoldo y se hace un llamado al presiberio a elevar “sus oraciones en las diferentes comunidades parroquiales para que sea respetada la integridad de su persona y sea localizado con bien”.

También se hizo un llamado a “evitar las especulaciones y mantener un espíritu optimista en medio de la adversidad”, señala el comunicado firmado por el obispo de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández.