Hallan sin vida a exfiscal Anticorrupción de Puebla

El exfiscal Anticorrupción de la Fiscalía General de Puebla y actual coordinador general jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), Rubén Alberto Curiel Tejeda, fue encontrado sin vida en el interior de un edificio público.

El funcionario fue encontrado en su vehículo en el área de estacionamientos del Centro Integral de Servicios de Angelópolis, donde aparentemente -según las primeras investigaciones- se habría suicidado.

La víctima fue fiscal especializado en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado hasta julio pasado, cuando pasó a formar parte del Gobierno estatal.

Ante su fallecimiento, personal de la Fiscalía llevó a cabo diligencias ministeriales y periciales correspondientes.

Sin embargo, adelantó que no se dará por concluida la investigación hasta agotar las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos.