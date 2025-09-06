Hallan sin vida a hotelero; fue secuestrado

Con sus 90 años recién cumplidos el empresario hotelero de Candelaria, Campeche, Manuel Grajales, secuestrado el pasado 1º de septiembre, apareció muerto en una zona rural de la entidad.

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), confirmó el viernes el hallazgo y reveló que ya se sigue una línea de investigación para dar con los responsables del presunto asesinato.

Grajales era un conocido hotelero de Candelaria, Campeche y se averiguó que tuvo 3 hijos.

Una de ellas reveló en redes sociales que su padre sería velado en su domicilio de Candelaria, Campeche y posteriormente incinerado.

El hotelero había sido secuestrado el pasado 1º de septiembre y sus familiares pedían fuera entregado debido a su edad y enfermedad.

La FGECAM en un boletín reveló que el cuerpo del hotelero fue encontrado sin signos vitales en una zona rural de Campeche.