Hallan sin vida a interno del penal de Ahome

Un nuevo interno de uno de los centros penitenciarios del estado fue localizado muerto en el interior de su celda; en forma preliminar, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) divulgaron que es posible que se trate de una broncoaspiración; sin embargo, esperan el dictamen del forense.

Esta nueva defunción de una persona privada de su libertad se registró en el reclusorio de Goros II, del municipio de Ahome, a solo cuatro días de que en el centro de Culiacán, el interno, Fabian “N”, fue encontrado en las mismas circunstancias y se atribuyó su fallecimiento a un posible infarto agudo al miocardio.

A través de las redes sociales, el secretario del SSP informó en forma muy escueta la localización en su celda de un interno, sin identificarlo por su nombre, sin signos vitales, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se realicen los trabajos forenses respectivos y determinen las causas de su muerte.