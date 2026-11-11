Hallan sin vida a interno dentro de su celda

En un lapso de 15 días, tres internos del centro penitenciario del Castillo, en Mazatlán, han sido encontrados muertos. En dos de los casos, sus fallecimientos han sido atribuidos en forma preliminar a posibles suicidios, como sucedió en el caso más reciente.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que en dicho reclusorio, la noche del lunes pasado, en una supervisión de los módulos, en una de las celdas fue localizado muerto un interno, se manera preliminar se dio a conocer la posibilidad de que se trató de un suicidio.

El personal de Trabajo Social del penal notificó a la familia de la Persona Privada de su Libertad (PPL) sobre su muerte, a fin de que realicen los trámites respectivos de reclamación del cuerpo ante la Fiscalía General del Estado, una vez que esta concluya todos sus trabajos forenses y de investigación sobre las causas del fallecimiento.

La tarde del pasado 25 de octubre, la Secretaría de Seguridad informó que dos PPL del centro penitenciario del Castillo, en Mazatlán, fallecieron; uno de ellos, se encontraba hospitalizado ya que padecía tuberculosis y diabetes y el segundo, presuntamente se suicidió.