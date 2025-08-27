Hallan sin vida en celda a ligado a desvíos de Granier

Este martes, fue encontrado sin vida Martín Alberto Medina Sonda, quien fuera socio del extesorero de Tabasco, José Manuel Saiz Pineda, y autor intelectual de asesinato de su exesposa, Ema Gabriela Molina Canto, perpetrado en Mérida en el año 2017.

Medina Sonda fue encontrado muerto en su celda del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset) en Villahermosa, donde también cumplía una condena de 50 años por feminicidio y 12 años por el desvío de recursos públicos, cuando fue socio del extesorero de esa entidad, José Manuel Saiz Pineda, durante el gobierno de Andrés Granier Melo.

Posible suicidio

En Tabasco se confirmó la muerte de Medina Sonda y se dijo que todo apunta a un suicidio, por lo cual las autoridades ministeriales ya realizan las investigaciones para esclarecer el caso.