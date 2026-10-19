Hallan torso humano dentro de bolsa en la carretera

Un torso humano fue localizado dentro de una bolsa negra con manchas de sangre, a la altura del kilómetro 27 de la carretera Villahermosa-Teapa, lo que provocó una intensa movilización de los cuerpos de seguridad ayer domingo.

El hallazgo se registró cerca de la comunidad de San Antonio, pasando el paraje conocido como El Agave, en la ranchería La Unión del municipio de Jalapa, Tabasco.

Tras recibir el reporte, las autoridades acordonaron y resguardaron la zona para preservar la escena antes de avisar a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Personal de la Policía de Investigación, fiscales del Ministerio Público y peritos acudieron para realizar el procesamiento del sitio, la documentación y el levantamiento de los indicios, entre los cuales se aseguraron los restos humanos y dos cartulinas que contenían mensajes de amenaza.

La FGE confirmó la apertura de una carpeta de investigación e informó que los restos humanos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para realizar los estudios periciales correspondientes, con el objetivo de establecer la causa de muerte y lograr la identificación de la víctima, así como dar con el o los responsables del hecho.