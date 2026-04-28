Hallan túnel huachicolero

Cuerpos de emergencia y autoridades desplegaron un operativo en un inmueble en Santa Catarina, Acolman, Estado de México (Edomex), tras el hallazgo de una toma clandestina y un túnel dedicado a la extracción ilegal de combustible.

De acuerdo con información preliminar, dentro del túnel se encontraban cuatro personas presuntamente atrapadas.

El túnel de 100 metros de largo conduce a ductos de Pemex, de donde se presume se extraía el hidrocarburo.

Atrapados

En el lugar se encontraban elementos de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), paramédicos y policías municipales, quienes llevan a cabo el resguardo de la zona y la atención a las personas halladas al interior del túnel.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizaron los trabajos de investigación para efectuar posibles detenciones.