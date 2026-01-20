Hallazgo arqueológico fue fortuito: influencer

El enfrentamiento entre el influencer Señor Blue y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por la divulgación sin permiso de un contexto arqueológico hallado en la comunidad de San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca, a través de redes sociales y luego en un video en la plataforma YouTube puso sobre la mesa, de nuevo, el tema de los límites de la divulgación en plataformas digitales de patrimonio arqueológico, así como el saqueo de vestigios y la manipulación sin permiso de estos.

En entrevista, Señor Blue da su versión de los hechos, y afirma que no manipuló ni realizó excavación alguna, sino que fue un hallazgo “fortuito” realizado por personas de San Pedro Jaltepetongo.

Publicó fotografías

Lo que sí admite el influencer es haber publicado una serie de fotografías que dan cuenta del hallazgo, donde claramente se aprecian los vestigios y la manipulación de estos por personas de la comunidad. De acuerdo con Señor Blue, dichas imágenes fueron tomadas por los pobladores y compartidas por él “al calor del hallazgo”, ya que conoce a gente de esa comunidad y lo buscaron para consultarlo sobre los vestigios y lo que se debía hacer.

Conflicto de interés

Sin embargo, Omar Espinosa, arqueólogo egresado de la ENAH y líder del proyecto de divulgación cultural Libreta Negra Mx, señala que lo realizado por Señor Blue sí es un conflicto de interés ya que compartió material de un contexto arqueológico incompleto, su ubicación e incluso el tipo de material hallado, lo que puede alentar a otros a cometer saqueo de bienes arqueológicos, un delito federal.

“Él, al momento de publicar imágenes (…) Hay un apartado de la Ley Federal de Monumentos que es la exhibición de piezas arqueológicas, donde tendría una responsabilidad, no llega al delito tal cual, sino más bien es una falta administrativa”, señala Espinosa.

En toda la serie de publicaciones de Señor Blue del caso de San Pedro Jaltepetongo, realizadas desde el sábado 10 de enero y hasta este domingo, Espinosa observa una mala actuación del influencer debido a que está difundiendo información sensible de un sitio arqueológico en estudio por el INAH.