Hamas condiciona ayuda de Cruz Roja: Israel

El grupo islamista Hamas declaró que está “dispuesto a participar positivamente y responder a cualquier solicitud de la Cruz Roja para llevar alimentos y medicinas” a los rehenes que tiene retenidos, a los que el grupo terrorista se refiere como “prisioneros enemigos”, si Israel abre corredores de ayuda humanitaria.

El medio The Times of Israel recordó que a la Cruz Roja no se le ha permitido acceder a los rehenes durante 22 meses de guerra y ha enfrentado duras críticas de Israel por no haberlo hecho.

Antes, la Cruz Roja, atendiendo a una demanda emitida por el ministro Benjamin Netanyahu, dijo que los rehenes “deben recibir urgentemente la atención médica que requieren”.

“Las Brigadas Al-Qassam no matan de hambre deliberadamente a los prisioneros, sino que comen lo que comen nuestros muyahidines (combatientes) y el público en general, y no recibirán ningún privilegio especial en medio del crimen de hambre y asedio”, afirma el portavoz Hudhaifa Kahlout, conocido por el nombre de guerra Abu Obeida.

Israel pide ayuda al Comité Internacional de Cruz Roja

El presidente de Israel, Benjamin Netanyahu pidió al Comité Internacional de Cruz Roja que suministre alimentos y atención médica “inmediata” a los rehenes que Hamas retiene en Gaza, recoge un comunicado difundido por su Oficina.