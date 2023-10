La organización islamista Hamás difundió este lunes un video en el que aparece una supuesta rehén herida, a la vez que aseguró tener en su poder a entre 200 y 250 personas tras la incursión en territorio israelí del 7 de octubre. Calificó a los rehenes extranjeros de “nuestros huéspedes”.

En el video, que subió a su cuenta de Telegram, y que no ha podido ser autentificado, se ve a una joven despierta y recostada, a la que le están curando un brazo. El escrito indica que fue secuestrada “en el primer día” del ataque de Hamás en territorio israelí, el pasado 7 de octubre.

Medios la han identificado como Mia Shem, de 21 años, residente en Shoham y con nacionalidad israelo-francesa.

“Soy prisionera en Gaza y me atendieron y me hicieron una cirugía que duró tres horas, y todo está bien, y solo pido que me devuelvan a casa lo antes posible”, dice la joven en hebreo.

En una declaración televisada, que fue retomada por el diario Times of Israel, Abu Obeida, portavoz militar de Hamás, aseguró que actualmente hay entre 200 y 250 rehenes en Gaza, pero sin dar un número preciso.