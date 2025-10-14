Hamás entregó 20 rehenes israelíes con vida

Hamás liberó el lunes a los 20 rehenes que mantenía secuestrados con vida, en una primera tanda fueron entregados siete y luego se sumaron 13 restantes en la zona de Jan Yunis.

Fueron entregados a la Cruz Roja, como se ve en vídeos televisados. Todos los secuestrados que siguen con vida han sido liberados, se informó.

“El gobierno de Israel acoge con beneplácito a nuestros rehenes que regresaron a la frontera: Ohana Yosef Chaim, Or Avinatan, Buhbut Elkana, Breslavski Rom, David Evyatar, Horn Eitan, Harkin Maksim, Cohen Nimrod, Kalfon Segev, Tsangaoker Matan, Kunio Ariel, Kunio David y Kuperstein Bar”, informaron autoridades del Estado judío. Se trata de los 13 que integraron la segunda tanda de liberados por Hamás.

Las autoridades competentes han informado a sus familias de que se han reincorporado a nuestras fuerzas en la Franja de Gaza y regresarán a territorio israelí lo antes posible”, escribió la oficina de prensa del gobierno israelí en un comunicado.

Los primeros siete entregados a la Cruz Roja en el norte de la Franja son Guy Gilboa-Dalal, Alon Ohel, Omri Miran, Gali e Ziv Berman, Matan Angrest ed Eitan Mor. Se encuentran a salvo y se mantienen en pie por sí mismos, confirmaron fuentes israelíes y árabes.