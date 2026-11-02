Han aprobado casi 40 decretos en el periodo ordinario

En los primeros dos meses del actual periodo ordinario de sesiones, el Senado ha aprobado casi 40 proyectos de decreto, entre los que destacan la reforma constitucional sobre nacionalidad única, la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, así como la Ley de Ingresos de la Federación para 2027.

También avaló el proyecto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que busca combatir las prácticas de evasión y elusión fiscal; así como el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

La Cámara Alta destacó que estos instrumentos legislativos se han promovido desde la Mesa Directiva, que preside el senador Higinio Martínez Miranda, quien además incentivó la creación del nuevo Padrón de Cabilderos del Senado, el cual no se había integrado de manera oficial desde 2023, y que tendrá vigencia permanente.

El senador también busca reactivar los encuentros interparlamentarios entre México y Estados Unidos, Canadá y Cuba; tres naciones con las que, subrayó, nuestro país no solo comparte vínculos geográficos, sino una relación histórica, comercial y de amistad.

En ese tenor, dio a conocer que una vez pasadas las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos, buscará reunirse con el embajador de la Unión Americana en México, Ronald Johnson, para impulsar una reunión con legisladores estadounidenses.

Como parte de sus funciones, ha impulsado la diplomacia parlamentaria, por lo que sostuvo reuniones con los embajadores de Jordania, Adli Qasem Mohammad Alkhaledi; del Reino de Marruecos, Abdelfattah Lebbar; Palestina, Nadya Rasheed; Corea del Sur, Jooil Lee; y de España, Juan Duarte Cuadrado.

Comparecencias

Entre los temas del balance legislativo, Higinio Martínez destacó las comparecencias de cinco secretarios de Estado, quienes asistieron al Senado en octubre para detallar el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Recordó que asistieron a comparecer los titulares de la Secretaría de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Relaciones Exteriores y el titular de la Secretaría de Economía.

Precisó que durante noviembre se prevé dar continuidad a los trabajos para reducir el rezago legislativo, así como para fortalecer la agenda de la diplomacia parlamentaria.

También están pendientes más comparecencias de integrantes del Gabinete Federal.

Además, el presidente de la Mesa Directiva busca reactivar la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, condecoración que otorga la Cámara de Senadores a los mexicanos que se hayan destacado por su valor civil, propuestas y servicio a nuestro país; incluso, Higinio Martínez propuso que este año se entreguen los tres galardones pendientes, correspondientes a 2024, 2025 y 2026.