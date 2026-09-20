Han costado billones fallos sobre aranceles: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al Tribunal Supremo de que sus decisiones “erróneas” le han costado “billones de dólares” al país.

“En los últimos seis meses, con sus decisiones erróneas, políticas y ridículas sobre aranceles y la ciudadanía por derecho de nacimiento, le han costado a los Estados Unidos de América billones de dólares”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump lamentó que “a la Corte Suprema de los Estados Unidos le ha faltado el valor para hacer a Estados Unidos grande otra vez”.

El presidente, que ya se había pronunciado antes en contra de algunas decisiones de los magistrados, arremetió contra algunos de sus fallos haciendo responsables a los jueces de daños económicos a Estados Unidos.

Las consecuencias económicas de la guerra de Irán, que empezó el pasado 28 de febrero, que afectan al bolsillo de los ciudadanos estadounidenses se han convertido en un tema incómodo para el Partido Republicano de cara a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

Los aranceles y la ciudadanía por nacimiento fueron dos de las grandes apuestas de Trump para esta legislatura y ambas fueron frenadas por el Tribunal Supremo.

Firma amplio paquete de sanciones contra Rusia

En otro tema, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un amplio paquete de sanciones contra funcionarios rusos y sectores clave de la economía de ese país, destinado a castigar y aumentar la presión sobre Moscú por la guerra en Ucrania.

La medida fue una de las últimas iniciativas impulsadas por el fallecido senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, estrecho aliado y amigo del presidente, quien murió inesperadamente en julio, poco después de regresar de Ucrania.

El proyecto, elaborado durante más de un año, fue aprobado con amplias mayorías bipartidistas: 86 votos contra 11 en el Senado y 262 contra 159 en la Cámara de Representantes.

La legislación busca privar al presidente ruso, Vladimir Putin, de los recursos que Moscú necesita para continuar la guerra en Ucrania, iniciada con la invasión rusa hace más de cuatro años.