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Han derribado 300 drones de cárteles en frontera

Septiembre 05 del 2026
Han derribado 300 drones de cárteles en frontera

Estados Unidos ha derribado 300 presuntos drones de cárteles en la frontera y ha usado el sistema láser (AMP-HEL) en 11 ocasiones, informó el Comando Norte.

Detalló que la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur (JTF-SB), que opera bajo el Comando Norte de los Estados Unidos en apoyo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, continúa neutralizando sistemas aéreos no tripulados (UAS) no autorizados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Añadió que “el sistema láser multipropósito de alta energía del Ejército (AMP-HEL) se empleó por primera vez en operaciones de protección fronteriza el 24 de agosto y, hasta el 4 de septiembre, los miembros de la JTF-SB habían neutralizado 11 UAS vinculados a cárteles utilizando el AMP-HEL”.

El Ejército dijo que los drones “estaban asociados con actividades ilícitas en la frontera. Las organizaciones criminales transnacionales utilizan UAS para apoyar actividades ilegales transfronterizas, incluyendo operaciones de contrabando y vigilancia de personal militar y policial”.

La Fuerza de Tarea Conjunta “derrotó a más de 300 sistemas aéreos no tripulados (UAS) durante este año, empleando sistemas cinéticos y no cinéticos, y más de 100 de estos derribos se produjeron en el mes de agosto”.

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