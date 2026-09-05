Han derribado 300 drones de cárteles en frontera

Estados Unidos ha derribado 300 presuntos drones de cárteles en la frontera y ha usado el sistema láser (AMP-HEL) en 11 ocasiones, informó el Comando Norte.

Detalló que la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur (JTF-SB), que opera bajo el Comando Norte de los Estados Unidos en apoyo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, continúa neutralizando sistemas aéreos no tripulados (UAS) no autorizados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Añadió que “el sistema láser multipropósito de alta energía del Ejército (AMP-HEL) se empleó por primera vez en operaciones de protección fronteriza el 24 de agosto y, hasta el 4 de septiembre, los miembros de la JTF-SB habían neutralizado 11 UAS vinculados a cárteles utilizando el AMP-HEL”.

El Ejército dijo que los drones “estaban asociados con actividades ilícitas en la frontera. Las organizaciones criminales transnacionales utilizan UAS para apoyar actividades ilegales transfronterizas, incluyendo operaciones de contrabando y vigilancia de personal militar y policial”.

La Fuerza de Tarea Conjunta “derrotó a más de 300 sistemas aéreos no tripulados (UAS) durante este año, empleando sistemas cinéticos y no cinéticos, y más de 100 de estos derribos se produjeron en el mes de agosto”.