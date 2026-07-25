Han muerto 13 mexicanos en ataques a “narcolanchas”

Los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones, supuestas narcolanchas, han matado a por lo menos 13 mexicanos, de acuerdo con una investigación publicada por el diario estadounidense Los Angeles Times.

La cifra incluye dos embarcaciones con ocho pescadores mexicanos que partieron de Punta Pérula, en Jalisco, hacia el mar Pacífico en febrero, y nunca volvieron.

Su desaparición coincidió con el anuncio, el pasado 16 de febrero, del Comando Sur estadounidense de que había destruido dos embarcaciones y asesinado a ocho “narcoterroristas”.

En una nota titulada “Los ataques aéreos de EU en el mar están matando a ciudadanos mexicanos”, Los Angeles Times señala que al menos otros cinco mexicanos han muerto en ataques a embarcaciones por parte de Estados Unidos en otras partes de América Latina.

De acuerdo con el medio, los ataques de la administración de Trump han causado temor entre pescadores de pueblos como La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, de donde eran originarios siete de los ocho hombres asesinados en febrero, y que se dedican a actividades legales.